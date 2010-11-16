Итоговое голосование проекта НК будет в лучшем случае в четверг — член профильного комитета ВР

Итоговое голосование проекта Налогового кодекса состоится в лучшем случае в четверг.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал член парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Дмитрий СВЯТАШ.

«Основные баталии начнутся, когда мы будем подходить к администрированию и к специальной части, сейчас только вводная часть, - сказал он. - Я убежден, что конечное голосование Налогового кодекса состоится в лучшем случае в четверг, в худшем - в пятницу».

Что касается самого проекта Налогового кодекса, то Д.СВЯТАШ отметил, что если даже документ будет на этой неделе принят и подписан Президентом, то у бизнеса, да и у власти, останется всего месяц для того, чтобы привести свою деятельность в соответствие с новыми нормами налогового законодательства.

«Мое глубокое убеждение в том, что справедливей и логичней было бы введение его (Налогового кодекса - УНИАН) хотя бы с 1 июля 2011 года, а адекватным было бы введение с 1 января 2012 года, - сказал Д. СВЯТАШ. - Крайняя ситуация - введение его с 1 января 2011 года, но отсутствие любых санкций в течение полугода за неправильную подачу данных».