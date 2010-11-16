Предприниматели хотят оставаться под стенами ВР до принятия решения по НК

Председатель Комитета защиты предпринимателей при Оппозиционном правительстве Оксана ПРОДАН заявляет, что представители малого и среднего бизнеса, которые сегодня проводят акцию протеста под стенами Верховной Рады, будут оставаться здесь до 18 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам по итогам встречи в кулуарах ВР участников акции и фракций большинства.

О.ПРОДАН отметила, что многие из участников митинга приехали в Киев с палатками и теплыми вещами. «Безусловно, кто-то останется. Ехали, потому что знали, что проект Налогового кодекса будет рассматриваться с 16 по 19 ноября», - сказала она.

О.ПРОДАН отметила, что участники митинга намерены оставаться под стенами парламента до тех пор, пока не будет принято окончательное решение по кодексу.