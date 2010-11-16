Катеринчук: сейчас в ВР проходит имитация обсуждения проекта Налогового кодекса

То, что сейчас происходит в Верховной Раде Украины, является не обсуждением, а скорее имитаций обсуждения проекта Налогового кодекса.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Николай КАТЕРИНЧУК.

Он сообщил, что сейчас идет работа над первым и вторым разделами проекта Налогового кодекса, которые касаются общих положений, а также «самой большой проблемы налогового законодательства» – администрирования налогов, сборов и обязательных платежей.

При этом Н.КАТЕРИНЧУК отметил, что существующие проблемы в администрировании налогов данным проектом Налогового кодекса не решаются. «Более того, усиливаются контрольно-фискальные полномочия и возможности проверяющих органов, и предприниматель ставится в заведомо невыгодную позицию в части возможной защиты своих интересов в случае необоснованных претензий налоговой, – отметил Н.КАТЕРИНЧУК. – По большому счету, и без того плохое администрирование еще больше ухудшается».

Он также подчеркнул, что обсуждение проекта Налогового кодекса, которое проходит сейчас в ВР, является техническим, поскольку предлагаемые представителями оппозиции поправки фактически не принимаются.

«Сейчас голосуется только 79-я статья Налогового кодекса, в котором их более 600, то есть эта имитация обсуждения будет продолжаться до 22.00, потому что, по большому счету, никакого обсуждения нет. Глава ВР называет статьи, и идет техническое голосование без обсуждения. Оппозиция имеет только минуту на то, чтобы повторить предложение улучшения того или иного положения», – отметил Н.КАТЕРИНЧУК.

Кроме того, по его словам, депутаты отказались вывести трансляцию обсуждения проекта Налогового кодекса на улицу, где собрались митингующие против принятия данного документа предприниматели.

«Мне кажется, что люди, которые пришли под стены парламента, а их больше 10 тысяч, немного обострили ситуацию, потому что впервые Владимир ЛИТВИН (председатель Верховной Рады – УНИАН) отказался вывести трансляцию обсуждения законопроекта за стены Верховной Рады. Это говорит о том, что они абсолютно не уверены в том, что делают», – считает Н.КАТЕРИНЧУК.

Также он сообщил, что научно-экспертное управление сегодня подало замечания к проекту Налогового кодекса на 34 страницах, которые не были учтены ко второму чтению и согласно которым проект требует существенной доработки.

«Поэтому я не исключаю варианта, что и протесты предпринимателей, и недоумение тех, кто отвечает за то, что мы принимаем, может подтолкнуть ВР не только ко второму, но еще и к третьему чтению, к так называемым редакционным правкам, а также, возможно, к ветированию Президентом этого так называемого Налогового кодекса, потому что он, к сожалению, не выдерживает никакой критики», – подитожил Н.КАТЕРИНЧУК.