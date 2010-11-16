Эксперт: приток средств в банки растет, несмотря на снижение ставок по депозитам

Приток денежных средств в банки растет, несмотря на снижение процентных ставок по депозитам.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН председатель правления «Брокбизнесбанка» Сергей МИШТА.

По его информации, в октябре 2010 года объем вкладов банковской системы впервые превысил 400 млрд. грн. Вклады населения обогнали докризисный уровень еще в августе и сейчас составляют 261 млрд. грн., увеличившись с начала года на 23,5%. В то же время, предприятия сократили до 2 млрд. грн. разрыв с объемом их же депозитов на 1 октября 2008 года. Портфель их вкладов вырос до 138,9 млрд. грн. (с начала года - на 19,5%).

Как отметил С.МИШТА, сбережения компаний в гривне в октябре составили 71% общего прироста их депозитов. Предприятия направили на депозитные счета 2,57 млрд. грн., что намного выше прироста гривневых депозитов населения - 1,85 млрд. грн. Юридические лица не только активно накапливают ресурсы, но и резко сократили привлечение кредитных средств в гривне - до 4,4 млрд. грн., что на 3,5 млрд. грн. меньше, чем в сентябре.

По мнению эксперта, активный приток средств предприятий обусловлен необходимостью сберегать краткосрочные ресурсы. «Предприятия оставляют в банках короткие деньги, которые они откладывают на развитие, выплату налогов или дивидендов. Также это связано с повышением финансовой дисциплины компаний – юридические лица стали привлекать меньше займов, а улучшение платежных расчетов позволяет формировать временно свободные средства и размещать их на депозитах», - полагает С.МИШТА.