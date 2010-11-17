Участники протестов против Налогового кодекса создали блоги для координации действий

Участники и организации протестов против Налогового кодекса используют блоги для координации действий.

Так, в сети микроблогов Twitter создана специальная тема #KAT_ua, в рамках которой участники сегодняшних акций протеста в Киеве и других городах Украины, а также сочувствующие им люди, обмениваются последней информацией, касающейся принятия Налогового кодекса и дальнейшего проведения акций протеста.

Сеть Twitter удобна, в частности, тем, что позволяет размещать последние сообщения прямо с мобильных телефонов.

Кроме того, на сайте http://politiko.com.ua заведен блог, посвященный акциям протеста против Налогового кодекса, который можно найти по этому адресу: http://politiko.com.ua/blogpost46142.

Пост в этом блоге на тему: «Увага!Важлива інфо про акцію проти Податкового Кодексу Азарова-Тігіпка (оновлюється)» за 4 часа была просмотрена более 1100 раз. Тут же есть возможность оставлять комментарии и обмениваться мнениями об акциях протеста.

Как сообщал УНИАН, сегодня более 30 тыс. человек протестовали под стенами Верховной Рады Украины против принятия нового Налогового кодекса. Мтинги протеста прошли и в ряде других городов страны: Одессе, Полтаве, Харькове, Хмельницком.

Несмотря на протесты, депутаты парламента рассмотрели сегодня более 3 тыс. поправок к документу из более 4 тыс., представленных депутатами.

Депутаты решили завершить рассмотрение документа в четверг, 18 ноября.