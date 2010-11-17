Золото продолжает пользоваться поддержкой после решения ФРС – эксперт

Золото продолжает пользоваться поддержкой после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США недавно объявила о намерении приобрести казначейские облигации на сумму 600 млрд. долларов в течение восьми месяцев.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

По его словам, «многие полагают, что дополнительная ликвидность, в конечном счете, спровоцирует инфляцию позднее, когда восстановление американской экономики наберет обороты. Это оказывает поддержку золоту, поскольку считается, что оно лучше других активов сохраняет свою стоимость в периоды роста потребительских цен».

Как отметил В.СКИДАН, в краткосрочной перспективе смягчение денежно-кредитной политики ФРС подпитало дебаты относительно мировых валютных рынков, которые оказались в центре внимания на фоне проходящего в Южной Корее саммита Большой двадцатки. «Золото рассматривается в качестве альтернативной валюты, и поэтому оно пользуется хорошей поддержкой, когда инвесторы теряют доверие к валютам», - объяснил эксперт.

По мнению В.СКИДАНА, на фоне опасений по поводу валютных рынков золото получило дополнительный импульс к росту после того, как глава Всемирного банка Роберт ЗЕЛЛИК в интервью Financial Times отметил, что золото может служить "международным ориентиром" для динамики валют.