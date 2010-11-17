Рост ВВП Украины с начала года составил 4,6%

За январь-октябрь 2010 года рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины составил 4,6%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

При этом он отметил, что рост ВВП в октябре составил 5,7%.

Напомним, 10 ноября на заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ предположил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) за январь-октябрь текущего года составит около 5%.

Справка УНИАН. По информации Госкомстата, валовой внутренний продукт (ВВП) Украины за IІI квартал 2010 г. сравнительно с III кварталом 2009 года., в постоянных ценах 2007 г., составил 103,5% (согласно оперативным данным),

а со ІI кварталом 2010 г. с учетом сезонного фактора - 100,1%.

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам второго квартала 2010 года против показателя за аналогичный период 2009 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 5,9%.

Рост ВВП Украины за II квартал 2010 года против I квартала 2010 года, с учетом фактора сезонности, составил 3,8%.

Номинальный ВВП за второй квартал т.г. составил 262,365 млрд. грн.

Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2009 года составило 15,1% по сравнению с 2008 годом. Номинальный ВВП за 2009 год составил 914 млрд. 720 млн. грн.