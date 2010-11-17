ВР вчера к закрытию сессии рассмотрела 200 статей проекта Налогового кодекса

К закрытию сессии Верховной Рады во вторник, 16 ноября, депутаты поддержали 200 статей проекта Налогового кодекса. Рассмотрено около 3,5 тысячи поправок из более чем 4 тысяч.

Как сообщал УНИАН, на момент закрытия вчерашнего заседания парламент начал рассмотрение пятого раздела проекта Налогового кодекса – «Налог на добавленную стоимость».