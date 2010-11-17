Азаров: Акции протеста против НК свидетельствуют о демократии

Акции протеста, которыми сопровождалось вчера рассмотрение проекта нового Налогового кодекса, свидетельствуют о том, что в Украине существует демократия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Кабинета министров.

«У нас свободная демократическая страна, поэтому вчера те, кто увидел в кодексе минусы, вышли на улицы и заявили о своем несогласии», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что правительство Украины с уважением относится ко всем гражданам Украины.

«Правительство с уважением относится ко всем гражданам, ко всем законным интересам, но хочу сделать акцент на том, что решение мы принимаем в интересах преимущественного большинства нашего общества. Поэтому многим предприятиям придется перестраивать свою деятельность в соответствии с европейскими цивилизованными нормами. Но делается это для того, чтобы выиграло все общество, и чтобы экономика, получив мощные стимулы для ускоренного развития, дала нам возможность выйти на принципиально новое качество жизни», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он высказал удовлетворение, что большинство в Верховной Раде придерживается именно такой позиции, поддерживая проект Налогового кодекса.

Н.АЗАРОВ отметил, что вчерашнее голосование депутатов по пяти разделам документа свидетельствует о том, что депутаты приняли концепцию Налогового кодекса.