Открытие межбанка: доллар - 7,9450/7,9540 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9450/7,9540 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2531/34, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,7170/10,7310. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,3495/97 (вторник — 1,3608/10).

Во вторник Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9325/7,9425.