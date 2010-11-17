Ефремов назвал условия, при которых Президент может ветировать НК
Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ называет условия, при которых Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ может ветировать Налоговый кодекс.
Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам А.ЕФРЕМОВ сказал: «Если этот кодекс будет принят в варианте, который минимизирует разногласия, которые существуют сегодня в обществе и не будет нарушений Конституции Украины при его принятии, тогда у Президента не будет оснований его заветировать». При этом депутат подчеркнул, что «если он (Налоговый кодекс – УНИАН) будет принят либо с одним, либо со вторым, то тогда у Президента появятся основания и я не исключаю вариант, что он этим воспользуется.
А.ЕФРЕМОВ не исключает, что ряд разделов в частности 19-й раздел – упрощенная система налогообложения - Налогового кодекса Украины, после принятия его, будут введены в действие со второй половины 2011 года.