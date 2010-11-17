Тигипко: КМУ будет просить Президента ветировать НК в случае усиления администрирования бизнеса

Киев. 17 ноября. УНИАН. Кабинет министров будет просить Президента ветировать Налоговый кодекс в случае, если в нем будет большое количество администрирования бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО сегодня журналистам в Кабинете министров Украины.

«Если пройдет все нормально в Верховной Раде, если не будет усиления администрирования, на котором Президент настаивал и сказал, что никакого усиления по проверкам и по все другим моментам не будет, то, я думаю, что достаточно быстро это можно будет сделать (подписать принятый Налоговый кодекс – УНИАН)», - сказал С.ТИГИПКО. При этом он отметил, что в случае, если эти позиции Президента не будут учтены Верховной Радой, Кабинет министров Украины будет просить Президента ветировать Налоговый кодекс. «И я убежден, что Президент на это пойдет», - добавил С.ТИГИПКО.