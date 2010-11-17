В текущем году больше не планируют выпуск НДС-облигаций

В текущем году больше не планируется выпуск НДС-облигаций для погашения долгов по возмещению налога на добавленную стоимость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в комментарии журналистам сообщил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО.

Он подчеркнул, что выпуск НДС-облигаций, произведенный ранее, был разовой мерой.

«Это была разовая мера для того, чтобы снять напряжение, которое было по возмещению НДС», - сказал министр.

Вместе с этим П.ЯРОШЕНКО отметил, что задолженность по возмещению НДС находится в пределах 3 млрд. грн.

«У нас, согласно Меморандуму с Международным валютным фондом, задолженность, как индикатор, должна быть до 3 млрд. Вот до 3 млрд. у нас и есть», - сказал П.ЯРОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины с 2 августа текущего года начало выпуск НДС-облигаций для погашения просроченной задолженности по НДС.

Всего было выпущено четыре транша общим объемом 16,4 млрд. грн.

Ранее сообщалось, что налогоплательщиками было заявлено для возмещения 17,792 млрд. грн.

9 ноября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил, что на сегодняшний день задолженность по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) в Украине составляет около 2 млрд. грн.