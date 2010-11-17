Некоторые нормы проекта НК, одобренные ВР, являются недопустимыми - УСПП

Некоторые нормы проекта Налогового кодекса, которые вчера были одобрены парламентом во втором чтении, являются недопустимыми, убеждено промышленно-предпринимательское сообщество Украина. Они неоправданно расширяют возможности фискальных органов и грубо нарушают права плательщиков налогов и граждан страны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП).

«Налоговая система Украины нуждается в немедленном реформировании. Принятие Налогового кодекса крайне необходимо, но это должен быть не механический сборник разных законов, а реформаторский шаг, направленный на повышение деловой активности, снижение коррупции, создание благоприятного инвестиционного климата», - отмечает президент УСПП Анатолий КИНАХ.

Промышленники и предприниматели не восприняли норму, согласно которой решение о проведении документальной выездной внеплановой проверки принимается органом налоговой службы по своему усмотрению. УСПП настаивал и настаивает, что такие проверки должны проводиться лишь на основе решения суда. В противном случае ухудшатся отношения плательщика налогов и государства, условия предпринимательской деятельности, инвестиционный климат, возникнут основания для коррупции. Кроме того, эта норма противоречит позиции Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, который неоднократно высказывался против чрезмерного регулирования, в интересах прав предпринимателей.

УСПП также не соглашается и с тем, что предприятиям запрещается включение в состав расходов стоимости товаров, работ, услуг, приобретенных у физического лица – предпринимателя, который платит единый налог. Это решение автоматически делает невыгодным такое сотрудничество, нанесет завуалированный удар по малому бизнесу, парализует деятельность малого предпринимательства из-за его непривлекательности для плательщиков налога, которые находятся на общей системе налогообложения, считают в УСПП.

Крайне одиозной нормой, по мнению лидера промышленников и предпринимателей, является возможность ареста имущества без решения суда. Это - прямое усиление административного давления на субъекты ведения хозяйства. В соответствии с этой нормой, арест имущества может быть применен в случае нарушения правил отчуждения имущества, находящегося в налоговом залоге, наличия налогового долга для выезжающих за границу, и в том случае, если налогоплательщик отказывается от проведения документальной проверки.

Справка УНИАН. Проект Налогового кодекса был зарегистрирован в парламенте 21 сентября 2010 года. 30 сентября состоялись общественные слушания по проекту. Проект Налогового кодекса в первом чтении был принят 7 октября т.г.

11 ноября доработанный проект Налогового кодекса Украины был обнародован на официальном сайте Верховной Рады Украины (№7101-1). 16 ноября парламент начал рассмотрение проекта НК во втором чтении.

К закрытию заседания сессии 16 ноября народные депутаты приняли разделы "Администрирование налогов, сборов (обязательных платежей)", "Налог на прибыль предприятий", "Налог на доходы физических лиц" и "Налог на добавленную стоимость".

Рассмотрены также разделы "Налог на прибыль предприятий", в который было внесено 752 поправки, "Налог на доходы физических лиц" (529 поправок) и "Налог на добавленную стоимость" (524 поправки). Рассмотрение проекта Налогового кодекса парламентом будет продолжено в четверг с Раздела VI "Акцизный налог".

В ряде регионов Украины и в Киеве продолжаются акции протеста представителей бизнеса, которые требуют изменять налоговое законодательство исключительно в законном порядке и с учетом замечаний общественных организаций и профессиональных объединений предпринимателей.

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заявил, что Кабинет министров будет просить Президента ветировать Налоговый кодекс в случае, если в нем будет большое количество администрирования бизнеса.