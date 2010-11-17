Налог на прибыль - снижение на 2% ежегодно, на доходы физлиц - 15% и 17%

Налог на прибыль предприятий будет снижаться на 2% ежегодно - до 16%, ставка налога на доходы физических лиц - 15% и 17%, ставка налога на добавленную стоимость (НДС) будет составлять 17% с 2014 г. Таковы результаты рассмотрения проекта Налогового кодекса (НК) во втором чтении 16 ноября.

Так, вчера народные депутаты успели рассмотреть 5 разделов НК из 19: «Основные положения», «Администрирование налогов и сборов (обязательных платежей), «Налог на прибыль предприятий», «Налог на доходы физических лиц» и «Налог на добавленную стоимость».

Согласно результатам рассмотрения, налог на прибыль предприятий будет уменьшаться на 2% год - до 16% к 2014 году (с 2011 г. - 23%, с 2012 г. - 21%, с 2013 г. - 19%, с 2014 г. - 16%).

При этом народный депутат Украины Ксения ЛЯПИНА в беседе с корреспондентом УНИАН отметила, что в данном случае не столько важны размеры ставок, сколько порядок уплаты налога.

«Важно, как налог считается. Через базу налогообложения можно подогнать так, что при меньших ставках будут платить больше» - говорит К.ЛЯПИНА.

Она сообщила, что раздел НК, касающийся налога на прибыль предприятий, прописан «терпимо» для бизнеса, в то же время остаются «некоторые манипулятивные моменты», позволяющие налоговым органам трактовать законодательные нормы на свое усмотрение.

Так, согласно НК, предприятие-налогоплательщик само определяет базу налогообложения, относя к валовым расходам все расходы, которые касаются непосредственно осуществления хозяйственной деятельности. Но в то же время в НК установлен перечень исключений в части расходов, которые нельзя относить к валовым.

«Этот перечень исключений достаточно абсурдный, и с помощью этого перечня исключений они (налоговые органы - УНИАН) все же смогу манипулировать налоговой базой», - сказала К.ЛЯПИНА.

Так, одно из таких исключений, вызывавших особое возмущение предпринимателей, говорит о том, что плательщики налога на прибыль предприятий не могут относить на валовые расходы расходы, связанные с оплатой товаров и услуг, предоставленных им физлицами-предпринимателями, работающими по упрощенной системе налогообложения.

Также депутат сообщила, что с принятием НК налоговые органы получают право проводить так называемые фактические проверки, которые, по ее мнению, являются репрессивными методами контроля.

«Эти фактические проверки не регулируются никакими правилами, которыми регулируются плановые и неплановые проверки. Фактические проверки проводятся без приглашения и без предупреждения самого налогоплательщика, проводятся по широкому кругу вопросов, в частности по вопросам, касающимся трудовых отношений, а это бесконечная сфера», - отметила она.

Что касается налога на доходы физических лиц, то НК устанавливает, что со следующего года налогоплательщики, общая сумма доходов которых за месяц не превысила 10 минимальных заработных плат, будут платить 15% налога. Если же сумма дохода превышает 10 минимальных зарплат, то сумма такого превышения будет облагаться налогом по ставке 17%.

В то же время К.ЛЯПИНА отметила, что НК устанавливает обязательность ведения учета для тех налогоплательщиков, которые получают доход из нескольких источников.

«Я считаю, что это шаг к полицейскому государству. То ест, с одной стороны - репрессивные возможности налоговой, с другой стороны - подвязка под учет, добавляем непрямые методы налогообложения», - сказала она.

Что касается 5% налога на доход от депозитов, то НК предусматривает его введение с 1 января 2015 года.

«Налог с доходов по депозитам не страшен с точки зрения финансов, он не тяжелый для гражданина. Но страшно другое: это приведет к полному раскрытию всех банковских вкладов и опять к дополнительному администрированию», - считает К.ЛЯПИНА.

Основным вопросом по налогу на добавленную стоимость депутат считает введение его автоматического возмещения. Речь идет об определении четкого перечня критериев, при соответствии которым налогоплательщик может рассчитывать на автоматическое возмещение НДС.

Но, по ее словам, порядок выплаты возмещения налога, установленный НК, нельзя назвать автоматическим.

«Все равно остается дискреция, когда налоговая может сама решать, соответствует ли предприятие этим критериям или нет», - отметила К.ЛЯПИНА.

Кроме того, она сообщила, что ее предложение публиковать список плательщиков, которые претендуют на автоматическое возмещение, не нашло поддержки среди депутатов.

«Я подозреваю, что эти разговоры об автоматическом возмещении, которые ведутся исключительно для МВФ, закончатся просто тем, что будет просто глубокая внутренняя дискреция», - сказала К.ЛЯПИНА.

Что касается ставки НДС, то с 2011 г. по 2013 г. включительно она будет составлять 20%, с 2014 года запланировано уменьшение ставки на 3% - до 17%.