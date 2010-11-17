Доллар и евро на межбанке подешевели

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9450/7,9540, к 12:00 цены снизились - 7,9440/7,9480. К закрытию торгов ценовые уровни повысились 7,9450/7,9485 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2531/0,2534, к 12:00 цены поднялись - 0,2536/0,2537. К закрытию цены достигли уровня 0,2537/0,2538.

В России курс доллар-рубль продолжает расти, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,3825 (+0,2870).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3460/1,3525.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,7170/10,7310, к 12:00 цены ушли вверх - 10,7355/10,7470. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали до 10,7020/10,7130.