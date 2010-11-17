Кабмин сегодня намерен рассмотреть все замечания протестующих против НК - Азаров

Правительство Украины сегодня планирует рассмотреть все замечания к проекту Налогового кодекса со стороны представителей бизнеса, протестующих против принятия этого документа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня в ходе встречи с журналистами центральных телеканалов и информационных агентств.

Н.АЗАРОВ сообщил, что лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ встречался с протестующими, и полученные от них замечания к проекту НК передал правительству.

«Александр Сергеевич (ЕФРЕМОВ) просил меня ознакомиться с теми замечаниями организаторов этих акций, которые вчера проходили возле парламента. Он встречался с организаторами и, как сказал мне, встреча была достаточно конструктивной. Сегодня я собираю совещание, на котором мы рассмотрим с участием всех, кто принимал участие в разработке Налогового кодекса, а это - основные вице-премьеры. Мы рассмотрим все замечания», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что на данный момент проект Налогового кодекса является компромиссным документом в отношении бизнеса, работающего по упрощенной системе.

«Мы готовы к максимальным компромиссам, и мы уже пошли на компромиссы – мы увеличили для упрощенцев количество числа нанятых работников до четырех. Мы максимально готовы к компромиссу, но мы сразу говорим, что мы заинтересованы, чтобы в стране был порядок, чтобы все абсолютно платили взносы в Пенсионный фонд. Это самое главное наше требование. И в рамках этого требования возможен компромисс», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что увеличение поступлений в Пенсионный фонд позволит увеличивать пенсии. «Это позволит нам создать пенсионерам нормальные условия для жизни, и именно в интересах этой громадной части населения проводится эта налоговая реформа», - сказал премьер.

При этом он подчеркнул, что, по информации Пенсионного фонда, в Украине более 4,5 млн. людей получают зарплату менее 500 грн. в месяц. «Всем совершенно очевидно, что такого быть не может. Кроме того, значительная часть людей получает зарплату в конверте, и все к этому привыкли. Но то, что удобно для работодателей и для того, кто получает зарплату в конверте, является очень серьезным минусом для рядового пенсионера. Это не дает возможности повышать пенсии в той мере, в какой это сейчас необходимо для социальной защиты. Именно поэтому актуальность налоговой реформы сейчас чрезвычайно высока», - сказал Н.АЗАРОВ.

Н.АЗАРОВ также в очередной раз подчеркнул, что налоговая реформа необходима для развития и модернизации экономики, и предоставления украинцам новых высокооплачиваемых рабочих мест. «Либо мы сделаем сейчас очень серьезные усилия и будем каждый год вкладывать значительные средства в модернизацию нашей экономики, или перед нашим населением стоит абсолютно простая перспектива – торговать на базарах турецким и китайским товаром, либо работать батраками на рынках других стран», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 16 ноября рассматривала проект Налогового кодекса во втором чтении.

В этот день, по данным организаторов акции протеста, парламент пикетировали более 30 тыс. чел.

Многотысячные акции протеста прошли в областных центрах и других городах Украины.

Вечером 16 ноября лидер фракции Партии регионов А.ЕФРЕМОВ заявил, что власть сделает все возможное, чтобы учесть предложения предпринимателей, которые проводят акцию протеста под стенами парламента.