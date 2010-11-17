Украина и ЕС обсуждают параметры макрофинансовой помощи - Елисеев

Эксперты Украины и Европейской комиссии обсуждают параметры предоставления Украине макрофинансовой помощи.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня журналистам Посол Украины при ЕС Константин ЕЛИСЕЕВ.

«Сейчас мы работаем с экспертами Европейской комиссии над подготовкой Меморандума о взаимопонимании, который четко определит условия предоставления такой макрофинансовой помощи», - сказал он.

Посол добавил, что он очень оптимистичен по поводу этого решения и надеется, что переговоры завершатся быстро.

«В то же время мы надеемся, что наши переговоры создадут почву для увеличения макрофинансовой помощи ЕС Украине», - сказал К.ЕЛИСЕЕВ.

При этом он подчеркнул, что речь идет не о помощи бюджету или грантах, но о кредите со стороны ЕС.

При этом, по словам Посла, наиболее важным является политический сигнал, который дает решение ЕС о предоставлении помощи Украине в сложное время экономического кризиса.

В свою очередь представитель Еврокомиссии, занимающийся, в частности, вопросами сотрудничества с Украиной сообщил УНИАН, что сейчас идет работа над политическими мерами, необходимыми для предоставления помощи.

«Мы параллельно работаем над финансовой помощью Украине, это будет наибольшая помощь третьей стране. Мы работаем над политическими мероприятиями, которые должны стать предпосылкой предоставления такой помощи», - сказал представитель Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, 29 июня Совет министров ЕС одобрил выделение Украине 500 млн. евро макрофинансовой помощи. Деньги будут предоставляться в виде кредита сроком на 15 лет.

Кроме того, это решение предполагает также предоставление Украине еще 110 млн. евро помощи из выделенных в 2002 году, но не использованных 200 млн.