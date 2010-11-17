Переходный период для введения некоторых норм НК может составить до года – Азаров

Переходный период для введения некоторых норм Налогового кодекса может составить до года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе встречи с журналистами центральных телеканалов и информационных агентств.

Он отметил, что сроки вступления в силу тех или иных норм Налогового кодекса будут определены в переходных положениях к кодексу.

«Наиболее сложные для реализации, для практического внедрения нормы, конечно, будут растянуты во времени. К примеру, штрафные санкции могут не применяться в течение периода адаптации. Мы готовы пойти на годичный период такого адаптационного периода», – сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, не с 1 января, а позже могут быть введены в действие нормы, касающиеся использования программного обеспечения, а также различных технических средств.

«Они, безусловно, будут отложены по дате реализации. А все, что можно внедрить и реализовать с 1 января, будет реализовано с 1 января», – сказал Н.АЗАРОВ.

Напомним, в Верховной Раде Украины рассматривается проект Налогового кодекса, который после принятия будет введен в действие с 1 января 2011 года.