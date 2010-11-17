Азаров: против Налогового кодекса выступают бизнесмены-"упрощенцы"

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отмечает, что против Налогового кодекса выступают представители бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе встречи с представителями центральных телеканалов и информационных агентств.

«Речь сейчас идет не обо всем бизнесе, не обо всей промышленной сфере – они не протестуют против Налогового кодекса, а наоборот, поддерживают его. Речь идет о тех людях, которые заняты в системе, регулируемой упрощенным налогообложением, – той формой компромисса государства в отношении той части общества, которая осталась без работы в результате экономического кризиса 90-х годов. Упрощенная система была введена, если я не ошибаюсь, в 1997 году и была реакцией государства на то, что у нас миллионы людей не могли найти работу в результате кризиса экономики. Сейчас мы выходим из кризиса и заинтересованы в том, чтобы у нас развивалось производство. И мы готовы работать над тем, чтобы людям, которые вынуждены были по обстоятельствам пойти на рынки, была предоставлена высококвалифицированная, высокооплачиваемая работа», – сказал Н.АЗАРОВ.

Вместе с тем, он подчеркнул, что на сегодняшний день упрощенной системой налогообложения пользуется также и бизнес, имеющий очень большие обороты и доход, в частности, это ресторанный бизнес, торговля ювелирными изделиями, недвижимостью и антиквариатом.

«Это что, при таких видах деятельности доход измеряется сотнями гривен в месяц? Пришла пора применять те цивилизованные нормы, которые применяются во всех странах мира, в Европе например. Мы идем твердо на это и советуем всем предпринимателям, которые сейчас работают по упрощенной системе налогообложения, перестраиваться – переходить на цивилизованные нормы ведения бизнеса, принимать участие в формировании Пенсионного фонда и всех социальных программ нашего государства, а также в создании малого бизнеса. Мы колоссальные льготы даем малому бизнесу – мы освобождаем его от налога на прибыль», – сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, во многих городах Украины проходят акции протеста предпринимателей, выступающих против принятия проекта Налогового кодекса.