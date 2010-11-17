По итогам года бюджет может недополучить 4,7 млрд. грн. налога на прибыль – ГНАУ

Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) не исключает, что по итогам текущего года государственный бюджет может недополучить 4,7 млрд. грн. налога на прибыль.

Об этом идет речь в письме председателя Государственной налоговой администрации Украины Александра ПАПАИКИ от 3 ноября 2010 года в адрес премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, копией которого располагает УНИАН.

«Несмотря на позитивные экономические тенденции, динамика уплаты налога на прибыль за 10 месяцев 2010 года по отдельным секторам экономики уменьшается или значительно отстает от запланированных темпов роста, что стало причиной отставания от бюджетной росписи на 1,7 млрд. грн. и может привести к невыполнению годовых бюджетных назначений на 4,7 млрд. грн.», – говорится в письме.

По данным ГНАУ, предприятия почты и связи за 10 месяцев т.г. сократили уплату налога на прибыль на 69,5%, или 1,9 млрд. грн. – до 833,5 млн. грн.; предприятия финансовой деятельности – на 58,7%, или 1,9 млрд. грн., – до 1,359 млрд. грн.; предприятия по производству и распределению электроэнергии – на 15,9%, или 284 млн. грн., – до 1,504 млрд. грн.; по производству машин и оборудования – на 8,9%, или 60 млн. грн., – до 613,4 млн. грн. При этом доходы от предоставления услуг почты и связи населению в январе-сентябре т.г. увеличились на 8,8%, объемы реализованной продукции предприятиями по производству и распределению электроэнергии, газа, воды выросли на 20,6%, по производству машин и оборудования – на 22,7%.

Значительно отстают от запланированных бюджетом темпов роста уплаты налога на прибыль строительные предприятия (прирост – 4,1%), предприятия по производству коксопродуктов (15,1%), химической и нефтехимической промышленности (15,6%), транспорта (16,3%), металлургии (17,1%), легкой промышленности (18,9%).

В ГНАУ считают, что «практически каждая из этих отраслей экономики имеет экономические основания для дальнейшего наращивания уплаты налога на прибыль». Например, объемы реализации продукции металлургических предприятий, производства кокса, продуктов нефтепереработки увеличились почти на 50%.

В своем письме ГНАУ называет государственные предприятия-монополисты, которые сократили уплату налога на прибыль: НАК «Нафтогаз Украины» (без ОАО «Укрнафта») – на 1,6 млрд. грн., НАЭК «Энергоатом» – на 462 млн. грн., НАК «Энергетическая компания Украины» – на 92 млн. грн.

Налоговая констатирует, что ОАО «Укртелеком» налог на прибыль «практически не уплачивает» (в 2009 году – 0 грн., в 2010 году – 19 млн. грн.).

ГНАУ обращается к премьер-министру Украины с просьбой «поручить руководству Минтопэнерго, Минтранссвязи, Минпромполитики: проанализировать адекватность темпов роста уплаты налога на прибыль показателям экономической деятельности предприятий соответствующих секторов экономики и принять меры по их повышению; обеспечить полноту декларирования доходов и уплаты налогов в ноябре и декабре т.г. подведомственными предприятиями государственного сектора экономики с учетом запланированных темпов роста».

По данным ГНАУ наибольший рост уплаты налога на прибыль за январь-октябрь 2010 года зафиксирован в таких отраслях: добыча нефти – до 1,042 млрд. грн. (за соответствующий период 2009 года – 254,7 млн. грн.); табачная промышленность – до 757,3 млн. грн. с 223,8 млн. грн.; добыча железных руд – до 3,212 млрд. грн. с 1,332 млрд. грн.; пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов – до 1,964 млрд. грн. с 949,6 млн. грн.

В соответствии с Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» и бюджетной росписью, в общий фонд госбюджета необходимо мобилизировать 36,7 млрд. грн. налога на прибыль (прирост к прошлому году – 120,6%), в т.ч. за IV квартал т.г. – 10,1 млрд. грн. (прирост – 131,5%).