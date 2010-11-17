Ожидание роста инфляции негативно влияет на деловые настроения - «Эрсте Банк»

Ожидание роста инфляции негативно влияет на деловые настроения.

Об этом говорится в аналитическом отчете «Эрсте Банка», переданном агентству УНИАН.

Как подчеркивают аналитики, согласно деловому обзору за третий квартал, составленному Национальным банком Украины, деловые настроения впервые с первого квартала 2009 года ухудшились. Компании выражают более пессимистичные прогнозы касательно будущих объемов производства и демонстрируют меньшее желание нанимать новых сотрудников. Несколько повысилась готовность инвестировать в основные средства, однако, несмотря на снижение ставок и увеличение объемов кредитования, готовность получать новые кредиты все еще небольшая, полагают аналитики.

По наблюдениям аналитиков, аналогичная ситуация наблюдается и в сегменте домохозяйств. При этом потребительские настроения начали стабилизироваться. В результате готовность как получать, так и выдавать кредиты увеличивается, хотя спрос и предложение кредитов в ближайшем будущем будет ниже докризисного уровня, считают аналитики.