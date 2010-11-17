Инфляция в Польше выросла до 2,8%

Индекс потребительских цен в октябре в Польше вырос до 2,8% в годовом выражении после 2,5% роста в сентябре.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщает Главное управление статистики.

Инфляция в месячном выражении выросла на 0,5% после 0,6% роста месяцем ранее.

Годовая инфляция в прошлом месяце совпала с прогнозом аналитиков, опрошеных РАР.

В то же время месячный рост цен превысил прогноз на 0,1%.

Как сообщал УНИАН, в сентябре в Польше в годовом выражении ускорился рост цен до 2,5% с 2%, наблюдавшихся два предыдущих месяца.

Ранее эксперты прогнозировали ускорение роста цен с сентября, что выведет годовую инфляцию на уровень 3%.

Справка УНИАН. В прошлом году инфляция в Польше снизилась до 3,5% после роста потребительских цен на 4,2% в 2008 году.

В 2007 году инфляция составила 2,5%.