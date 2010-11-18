Процентные ставки по депозитам приближаются к оптимальному уровню - эксперт

Тенденция снижения темпов падения процентных ставок по депозитам физических лиц в течение последних недель сохраняется и свидетельствует о приближении их уровня к оптимальному.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, ситуация на рынке остается стабильной, а условия банков практически не претерпевают изменений. Так, в период с 8 по 12 ноября 2010 года очень несущественно уменьшились только процентные ставки по депозитам в гривне - средняя процентная ставка снизилась на 0,1 пункта. Условия по вкладам в иностранной валюте не изменились.

Как отметила Н.СИНЯВСКАЯ, процентные ставки по срочным депозитам в гривне сейчас таковы: на срок 1 месяц – от 1,5 до 9,5% годовых; на 3 месяца – от 4,5 до 15,0%; на 6 месяцев – от 7,5 до 15,5%; на 12 месяцев – от 9,5 до 16%. По вкладам в долларах США ставки следующие: на срок 1 месяц – от 2 до 6% годовых; на 3 месяца – от 3 до 7,75%; на 6 месяцев – от 4 до 8,5%; на 12 месяцев – от 4,7 до 9%. По вкладам в евровалюте ставки таковы: на срок 1 месяц – от 1 до 5% годовых; на 3 месяца – от 0,5 до 6,75%; на 6 месяцев – от 1 до 7,5%; на 12 месяцев – от 1,5 до 8%.