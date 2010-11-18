Рассмотрение НК в Раде началось с потасовки

Верховная Рада Украины сегодня продолжит рассмотрение во втором чтении проекта Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, парламент начал рассмотрение этого проекта 16 ноября и рассмотрел 5 разделов из 19-ти.

К проекту были поданы 4800 поправок, 800 из которых - фракцией БЮТ-"Батькивщина".

К началу пленарного заседания ВР народные депутаты от Партии регионов разместились в ложе правительства, возле трибуны и президиума парламента, чтобы не дать оппозиции сорвать рассмотрение проекта кодекса.

Народные депутаты от БЮТ-"Батькивщины" на своих местах в сессионном зале опять развернули плакаты: «Нет - налоговому террору!», «Тигипко! Где налоговые каникулы?!», «Народу – новые налоги! Олигархам – новые миллиарды!».

Под стенами Верховной Рады собираются участники митинга протеста против принятия Налогового кодекса.

Между тем, в Верховной Раде между народными депутатами от БЮТ и Партии регионов состоялось небольшое столкновение.

Столкновение произошло после того, как депутаты от БЮТ подошли к ложе правительства и из ведер начали высыпать мелкие монеты. Кроме того, они принесли в ложу правительства проект Налогового кодекса, розданный перед пленарным заседанием. Представители правительства, которые сидели в ложе правительства, начали выбрасывать эти бумаги, а депутаты от БЮТ - вновь бросать их в ложу правительства.

После этого к представителям БЮТ подбежали несколько «регионалов», чтобы помешать высыпать деньги и приносить кучу бумаги. В результате началось столкновение.