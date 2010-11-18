ВР продолжит рассмотрение проекта НК. Под стенами собираются митингующие
Верховная Рада Украины сегодня продолжит рассмотрение во втором чтении проекта Налогового кодекса.
Как передает корреспондент УНИАН, парламент начал рассмотрение этого проекта 16 ноября и рассмотрел 5 разделов из 19-ти.
К проекту были поданы 4800 поправок, 800 из которых - фракцией БЮТ-"Батькивщина".
К началу пленарного заседания ВР народные депутаты от Партии регионов разместились в ложе правительства, возле трибуны и президиума парламента, чтобы не дать оппозиции сорвать рассмотрение проекта кодекса.
Народные депутаты от БЮТ-"Батькивщины" на своих местах в сессионном зале опять развернули плакаты: «Нет - налоговому террору!», «Тигипко! Где налоговые каникулы?!», «Народу – новые налоги! Олигархам – новые миллиарды!».
Под стенами Верховной Рады собираются участники митинга протеста против принятия Налогового кодекса.