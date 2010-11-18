Эксперт: пара евро/доллар сегодня может закрепиться на уровне 1,36

Для евро сейчас уровнем сопротивления является 1,3560, в случае успешного его преодоления сегодня, 18 ноября, пара евро/доллар может закрепиться на уровне 1,36. Таково мнение аналитиков FOREX CLUB в Украине.

Аналитики также отмечают, что в паре с японской иеной доллар постарается преодолеть сопротивление на 83.5 и закрепиться выше.

Четверг будет богатым на события днем. В Великобритании предстоит публикация данных по изменению объёма оборота розничной торговли. Если они оправдают положительный прогноз, это может положительно сказаться на британской валюте, пара фунт/доллар может пробить уровень сопротивления 1,5940, после чего откроется дорога к 1,60.

Из предстоящих данных по США - число первичных заявок на получение пособия по безработице. По прогнозу, число заявок увеличится до 442К (предыдущее значение 435К). Это может негативно сказаться на долларе, и привести к его ослаблению по отношению к основным валютам, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.