Под ВР против принятия НК протестуют около 2 тысяч человек

11:25, 18 ноября 2010
Финансы
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В митинге под Верховной Радой против принятия Налогового кодекса принимают участие около 2 тысяч человек.
Как передает корреспондент УНИАН, пикетирующие окружили площадь возле центрального входа в Верховную Раду, которая ограждена турникетом.
Согласно надписям на плакатах, которые участники митинга держат в руках, они приехали практически со всех областей Украины.
Как сообщают организаторы митинга через громкоговорители, сотрудники ГАИ в отдельных регионах помешали предпринимателям добраться до Киева автобусами: инспекторы Госавтоинспекции под разными предлогами не пропускали транспорт в Киев, в результате люди ехали на рейсовых автобусах или на собственном транспорте.
Как сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД в г. Киеве, в охране правопорядка возле Верховной Рады задействованы 1400 сотрудников милиции, включая резерв, из них 600 бойцов Внутренних войск МВД Украины. Нарушения общественного порядка не зафиксированы.

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