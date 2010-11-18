Под ВР против принятия НК протестуют около 2 тысяч человек

В митинге под Верховной Радой против принятия Налогового кодекса принимают участие около 2 тысяч человек.

Как передает корреспондент УНИАН, пикетирующие окружили площадь возле центрального входа в Верховную Раду, которая ограждена турникетом.

Согласно надписям на плакатах, которые участники митинга держат в руках, они приехали практически со всех областей Украины.

Как сообщают организаторы митинга через громкоговорители, сотрудники ГАИ в отдельных регионах помешали предпринимателям добраться до Киева автобусами: инспекторы Госавтоинспекции под разными предлогами не пропускали транспорт в Киев, в результате люди ехали на рейсовых автобусах или на собственном транспорте.

Как сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД в г. Киеве, в охране правопорядка возле Верховной Рады задействованы 1400 сотрудников милиции, включая резерв, из них 600 бойцов Внутренних войск МВД Украины. Нарушения общественного порядка не зафиксированы.