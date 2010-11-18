В «БЮТ-Батькивщине» убеждены, что парламентское большинство сегодня примет НК

Заместитель лидера фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей ШКИЛЬ убежден, что парламентское большинство, несмотря на все протесты, примет сегодня Налоговый кодекс в целом.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Верховной Раде.



«В любом случае они переломят ситуацию и проголосуют, но вина будет лежать на них», - сказал А.ШКИЛЬ.



По его словам, власть делает все, чтобы отомстить малому и среднему бизнесу за то, что именно этот класс не поддерживал нынешнего главу государства на выборах Президента.



«Я считаю, что это делается как месть за президентские выборы. Потому что этот класс не голосовал за Партию регионов. И это была четкая демонстрация их позиции», - сказал А.ШКИЛЬ.



Объясняя, почему народные депутаты от БЮТ высыпали в ложу правительства из ведер мелкие монеты, А.ШКИЛЬ отметил, что это большинству и правительству передали участники митинга под парламентом. «Это предприниматели собрали средства на содержание правительства, и пару ведер им передали, а мы принесли и отдали», - сказал народный депутат.