Кармазин подчеркивает, что проект НК принимается с нарушением Конституции

Народный депутат Украины Юрий КАРМАЗИН (фракция НУ-НС) подчеркивает, что проект Налогового кодекса принимается с нарушением Конституции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Верховной Рады.

По словам Ю.КАРМАЗИНА, со стороны парламентского большинства наблюдается «игнорирование Конституции Украины». Он напомнил, что изменять налоги можно не менее чем за полгода до начала нового бюджетного года. Ю.КАРМАЗИН отметил, что сегодня «протаскивается неконституционным способом этот закон, который вызвал возмущение в обществе».