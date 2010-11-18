Торги на межбанке открылись котировками 7,9460/7,9520 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9460/7,9520 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2543/0,2546, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,7960/10,8065.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3585/1,3587 (среда — 1,3495/1,3497).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.