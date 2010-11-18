Литвин дал указание не пускать предпринимателей на встречу с Оппозиционным правительством

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН дал указание не пускать предпринимателей, которые пикетируют здание Верховной Рады против принятия Налогового кодекса, на встречу с Оппозиционным правительством и лидером партии «Батькивщина» Юлией ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили информированные источники в Оппозиционном правительстве.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы БЮТ, 17 ноября председатель Верховной Рады сорвал встречу Ю.ТИМОШЕНКО и народных депутатов с представителями малого и среднего бизнеса, которые протестуют против принятия Налогового кодекса. Такая встреча должна была начаться в 12.00, однако в это время по указанию В.ЛИТВИНА был закрыт зал заседаний фракции БЮТ, и проведение встречи было сорвано, подчеркивается в сообщении.

Учитывая эти обстоятельства, встреча была перенесена на четверг, 18 ноября, на 12.00 в конференц-зале как общее заседание Оппозиционного правительства с активом малого предпринимательства, которое пикетирует Верховную Раду.