ВР рассмотрела разделы проекта НК о местных налогах и сборах и о плате за землю

Верховная Рада Украины рассмотрела раздел 12 – местные налоги и сборы и раздел 13 – плата за землю проекта Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, наибольшие споры в зале возникли по поводу налога на недвижимость.

Председатель комитета ВР по вопросам таможенной и налоговой политики Виталий ХОМУТИННИК отметил, что на заседании комитета пришли к согласию относительно того, что не будут облагаться налогом 120 кв. м общей площади квартиры и 250 кв. м общей площади для домов.

На данное время парламент проголосовал уже 281 статью проекта Налогового кодекса.

Как отметил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, ряд статей будет согласовываться между комитетом и правительством. Он сообщил, что сначала парламент рассмотрит все разделы проекта Налогового кодекса, «а перед выходом на окончательное решение будут высказаны позиции комитета и правительства» по поводу спорных вопросов.