Терёхин заявляет, что отмена льгот для малого и среднего бизнеса - условие МВФ

Народный депутат от БЮТ Сергей ТЕРЁХИН заявляет, что отмена всех привилегий для малого и среднего бизнеса является фактически предварительным условием предоставления Международным валютным фондом Украине очередного транша кредита.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

По словам С.ТЕРЁХИНА, все заверения власти, что в Налоговом кодексе будут учтены предложения предпринимателей, касающиеся упрощенной системы налогообложения, являются неправдой. «Никто не собирается быть выбрасывать из проекта Налогового кодекса эти положения, потому что это является предпосылкой МВФ», - сказал он.

С.ТЕРЁХИН напомнил, что в первой декаде декабря состоится заседание Совета директоров МВФ. «Но уже в обнародованном проекте меморандума между МВФ и Украиной четко записано следующее: «консолидация фискальной политики». Это означает отмену каких-либо привилегий для малого и среднего бизнеса», - сказал С.ТЕРЁХИН.