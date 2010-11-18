Кабмин одобрил Соглашение между Украиной и Нигерией о взаимной защите инвестиций

Кабинет министров Украины одобрил подписание Соглашения между правительствами Украины и Федеративной Республики Нигерия о взаимной защите инвестиций.

Об этом говорится в распоряжении №2116-р от 17 ноября т.г., размещенном на правительственном портале.

Правительство уполномочило министра экономики Василия ЦУШКО подписать соглашение.