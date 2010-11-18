Кабмин одобрил Соглашение между Украиной и Нигерией о взаимной защите инвестиций
13:16, 18 ноября 2010Финансы
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Кабинет министров Украины одобрил подписание Соглашения между правительствами Украины и Федеративной Республики Нигерия о взаимной защите инвестиций.
Об этом говорится в распоряжении №2116-р от 17 ноября т.г., размещенном на правительственном портале.
Правительство уполномочило министра экономики Василия ЦУШКО подписать соглашение.
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