Кабмин одобрил Соглашение между Украиной и Нигерией о взаимной защите инвестиций

13:16, 18 ноября 2010
Финансы
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Кабинет министров Украины одобрил подписание Соглашения между правительствами Украины и Федеративной Республики Нигерия о взаимной защите инвестиций.
Об этом говорится в распоряжении №2116-р от 17 ноября т.г., размещенном на правительственном портале.
Правительство уполномочило министра экономики Василия ЦУШКО подписать соглашение.

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