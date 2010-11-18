НК позволяет наложить админарест на имущество без решения суда только на 4 дня - ГНАУ

Налоговый кодекс дает право налоговым органам наложить административный арест на имущество налогоплательщика без решения суда только на 4 дня.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ), переданном агентству УНИАН.

В сообщении указывается, что в СМИ распространена информация, что принятый Верховной Радой Украины во втором чтении 2-й раздел проекта Налогового кодекса увеличивает полномочия налоговых органов и дает право налоговому органу забирать имущество налогоплательщика без решения суда путем применения административного ареста данного имущества.

В то же время ГНАУ подчеркивает, что статья 94 проекта Налогового кодекса предусматривает: административный арест имущества налогоплательщика является исключительным средством обеспечения исполнения налогоплательщиком его обязанностей, определенных законом.

Налоговая отмечает, что нормы этой статьи дают право руководителю налогового органа наложить административный арест на имущество налогоплательщика сроком до 96 часов, который заключается лишь в запрете налогоплательщику совершать любые действия относительно своего имущества, кроме его охраны, сохранения и поддержания его в надлежащем функциональном и качественном состоянии.

ГНАУ обращает внимание, что нормы Налогового кодекса не дают права органам государственной налоговой службы отчуждать имущество, находящееся под административным арестом, без решения суда.

Кроме того, налоговики обращают внимание на то, что арест средств на счете налогоплательщика осуществляется исключительно на основании решения суда. Решение органа государственной налоговой службы об аресте имущества может быть обжаловано в административном или судебном порядке.

Также налогоплательщик имеет право на возмещение убытков и неимущественного ущерба, нанесенного органом государственной налоговой службы вследствие неправомерного применения ареста имущества, за счет средств бюджета. Решение о таком возмещении принимается судом.