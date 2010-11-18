Предприниматели инициируют референдум о досрочных выборах Президента

Предприниматели в случае подписания Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ Налогового кодекса объявят всеукраинскую забастовку и будут инициировать проведение референдума относительно досрочных выборов Президента и Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель оргкомитета протестного предпринимательского движения Александр ДАНИЛЮК сегодня на встрече с оппозиционным правительством.

“В случае, если наши требования не будут выполнены, мы, во-первых, начнем общенациональную забастовку совсем другого уровня и совсем другого характера. Во-вторых, мы уже сегодня приняли решение, что мы создаем координационный совет, который будет проводить референдум о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и Президента Украины”, - сказал А.ДАНИЛЮК.

По его словам, собрание первой инициативной группы по проведению референдума состоится 22 ноября на улице Банковой в 15.00. “Уже сегодня нам позвонили по телефону из Управления государственной охраны и проблем внутренней политики КГГА и сказали, что завтра будет судебный запрет на это собрание инициативной группы”.

Представитель предпринимательского движения также заявил, что, несмотря на судебный запрет, собрание инициативной группы будет проведено. “Это будет не митинг, а референдум. Это процедура существует фактически по действующим правилам в любой республике, в любой демократии. Поэтому мы не будем воспринимать этот запрет, который ограничивает наше основное право быть властью в этой стране”, - подчеркнул он.

А.ДАНИЛЮК также призвал всех предпринимателей из всех регионов Украины принять участие в акции протеста, которая состоится 22 ноября на Майдане Незалежности – в день, когда Налоговый кодекс может быть подписан председателем ВР Владимиром ЛИТВИНЫМ и передан на подпись Президенту Украины В.ЯНУКОВИЧУ.