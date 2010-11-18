Главное за 18 ноября (день)

Основные события первой половины дня



Финансы



Верховная Рада Украины сегодня продолжила рассмотрение во втором чтении проекта Налогового кодекса.



Как передает корреспондент УНИАН, парламент начал рассмотрение этого проекта 16 ноября и рассмотрел 5 разделов из 19-ти.



К проекту были поданы 4800 поправок, 800 из которых - фракцией БЮТ-"Батькивщина".



К началу пленарного заседания ВР народные депутаты от Партии регионов разместились в ложе правительства, возле трибуны и президиума парламента, чтобы не дать оппозиции сорвать рассмотрение проекта кодекса.



Народные депутаты от БЮТ-"Батькивщины" на своих местах в сессионном зале опять развернули плакаты: «Нет - налоговому террору!», «Тигипко! Где налоговые каникулы?!», «Народу – новые налоги! Олигархам – новые миллиарды!».



Под стенами Верховной Рады собираются участники митинга протеста против принятия Налогового кодекса.



Между тем, в Верховной Раде между народными депутатами от БЮТ и Партии регионов состоялось небольшое столкновение.



Столкновение произошло после того, как депутаты от БЮТ подошли к ложе правительства и из ведер начали высыпать мелкие монеты. Кроме того, они принесли в ложу правительства проект Налогового кодекса, розданный перед пленарным заседанием. Представители правительства, которые сидели в ложе правительства, начали выбрасывать эти бумаги, а депутаты от БЮТ - вновь бросать их в ложу правительства.



После этого к представителям БЮТ подбежали несколько «регионалов», чтобы помешать высыпать деньги и приносить кучу бумаги. В результате началось столкновение.

***

Предприниматели в случае подписания Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ Налогового кодекса объявят всеукраинскую забастовку и будут инициировать проведение референдума относительно досрочных выборов Президента и Верховной Рады.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель оргкомитета протестного предпринимательского движения Александр ДАНИЛЮК сегодня на встрече с оппозиционным правительством.



“В случае, если наши требования не будут выполнены, мы, во-первых, начнем общенациональную забастовку совсем другого уровня и совсем другого характера. Во-вторых, мы уже сегодня приняли решение, что мы создаем координационный совет, который будет проводить референдум о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и Президента Украины”, - сказал А.ДАНИЛЮК.



По его словам, собрание первой инициативной группы по проведению референдума состоится 22 ноября на улице Банковой в 15.00. “Уже сегодня нам позвонили по телефону из Управления государственной охраны и проблем внутренней политики КГГА и сказали, что завтра будет судебный запрет на это собрание инициативной группы”.



Представитель предпринимательского движения также заявил, что, несмотря на судебный запрет, собрание инициативной группы будет проведено. “Это будет не митинг, а референдум. Это процедура существует фактически по действующим правилам в любой республике, в любой демократии. Поэтому мы не будем воспринимать этот запрет, который ограничивает наше основное право быть властью в этой стране”, - подчеркнул он.



А.ДАНИЛЮК также призвал всех предпринимателей из всех регионов Украины принять участие в акции протеста, которая состоится 22 ноября на Майдане Незалежности – в день, когда Налоговый кодекс может быть подписан председателем ВР Владимиром ЛИТВИНЫМ и передан на подпись Президенту Украины В.ЯНУКОВИЧУ.

Международные отношения



Европейский Союс согласовал текст Плана действий по отмене виз для Украины.



Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил представитель дипломатической службы Европейского Союза.



“Текст согласован европейской стороной. Он будет представлен Украине и, надеюсь, будет поддержан саммитом (Украина-ЕС 22 ноября – УНИАН)», - сказал собеседник агентства.



По словам дипломата, предоставление Украине Плана действий по отмене краткосрочных виз является, прежде всего, позитивным политическим сигналом для Киева.



«Наше намерение – дать позитивный политический сигнал о готовности выстраивать более тесные отношения с Украиной», - подчеркнул он.



Вместе с тем, дипломат отметил, что предоставление плана действий – это лишь начало пути по отмене виз, поскольку сам документ потребует серьезных усилий от украинской стороны для выполнения всех необходимых требований в сфере управления границами, миграции, политики предоставления убежища, безопасности, защиты документов.



Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз начали безвизовый диалог в октябре 2008 года. В мае этого года стороны договорились о предоставлении Украине Плана действий по отмене визового режима.



25 октября Совет иностранных дел ЕС в своих выводах о «Восточном партнерстве» определил основные параметры Плана действий.



Документ будет состоять из двух частей. На первом этапе предполагается внесение изменений в законодательство Украины, а на втором – реализация внесенных изменений на практике.



При этом страны-члены ЕС решили вместе с Еврокомиссией мониторить исполнение Украиной поставленных перед ней условий для отмены визового режима.



Предоставление плана действий также не означает автоматизма в отмене виз.

***

В Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ подвели итоги и определили дальнейшие направления сотрудничества в сфере развития торговли.

Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, в среду в Киеве под председательством украинской стороны завершилось 13-е заседание Руководящего комитета Проекта ГУАМ по содействию торговле и транспортировке.

Участники заседания заслушали информацию о выполнении предыдущих решений ГУАМ в этой сфере, оценили процесс реализации Проекта по содействию торговле и транспортировке в государствах-участниках ГУАМ, в частности, проведении второй фазы совместной пограничной операции «ТИРА» на украинско-молдавском участке государственной границы.

На повестке дня также стояли вопросы возможных совместных проектов на двустороннем или многостороннем уровнях между таможенными администрациями государств-членов ГУАМ в области «Электронной таможни». Кроме того, были рассмотрены возможности Регионального учебного центра Всемирной таможенной организации в Украине.

Участники заседания приняли решение активизировать сотрудничество таможенных ведомств на базе существующих региональных учебных центров Всемирной таможенной организации в государствах ГУАМ и содействовать реализации совместного туристического продукта ГУАМ – Япония.

Также были приняты решения по некоторым другим актуальным аспектам сотрудничества в таможенной и пограничной областях.

Следующее заседание Руководящего комитета Проекта ГУАМ по содействию торговле и транспортировке состоится в Азербайджане в первом полугодии 2011 года.

Валютный рынок



Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9460/7,9520 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2543/0,2546, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,7960/10,8065.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3585/1,3587 (среда — 1,3495/1,3497).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.

ТЭК



Цена нефти растет в четверг, 18 ноября, на фоне неожиданного падения запасов сырья в США на максимальную с августа 2009 года величину, что вселило в инвесторов надежду на восстановление спроса на рынке.



Цена декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже увеличилась на 0,94 доллара, или на 1,17% - до 81,38 доллара за баррель.



Спотовая цена на североморскую нефтяную смесь Brent уже выросла на 0,83 доллара, или на 1,00% - до 83,43 доллара за баррель, передает Bloomberg.



По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за минувшую неделю уменьшились на 7,3 миллиона баррелей, запасы бензина - на 2,6 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов - на 1,1 миллиона баррелей.



В Среду, 17 ноября, стоимость декабрьских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской бирже NYMEХ понизилась на 1,90 доллара - до 80,44 доллара за баррель на фоне опасений ужесточения кредитно-денежной политики Китаем для сдерживания инфляции.



Доллар в среду, 17 ноября, подешевел к евро и иене, однако в ходе торгов достигал максимальной за семь недель стоимости по отношению к единой европейской валюте - 1,3489 доллара за евро на фоне опасений усугубления долгового кризиса в Ирландии.



Золото в среду, 17 ноября, вновь снизилось в цене на фоне ожиданий укрепления доллара к мировым валютам, способного сбить спрос на драгоценный металл как альтернативный объект для инвестиций.



Декабрьский фьючерс на золото по итогам торгов в Нью-Йорке на бирже Comex подешевел на 0,1% - до 1336,90 доллара за тройскую унцию.



Удорожание золота в последние годы было вызвано нарастанием нестабильности в мировой финансовой системе, экономическим кризисом, а с начала текущего года главным "двигателем"роста цен на этот металл стал долговой кризис в Европе. Во время кризиса в экономике золото приобретает особую популярность у инвесторов, которые рассматривают его как более надежную альтернативу нестабильным валютам.

АПК



Государственный комитет ветеринарной медицины Украины запретил ввоз восприимчивых к ящуру животных, продукции и сырья из них из Республики Мозамбик.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственного комитета ветеринарной медицины.

Отмечается, что согласно официальному сообщению Международного эпизоотического бюро, на территории Мозамбика зарегистрировано заболевание животных ящуром.

Погода



Завтра ночью в Украине, кроме восточных областей, Приазовья и Крыма, ожидаются дожди.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, днем - без существенных осадков, лишь в северных областях местами небольшой дождь.

Ночью и утром в южной части местами туман. Ветер юго-восточный (на западе юго-западный), 7-12 м/с, в восточных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, на побережье морей 9-12°; днем 8-13°, в южных областях до 16°, в Крыму 15-20°; в Карпатах в течение суток 2-7° тепла.

В Киевской области в пятницу ночью ожидается умеренный, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 8-13°. В Киеве температура ночью 4-6° тепла, днем около 10°.

(УНИАН)

