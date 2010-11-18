Налоговый кодекс может быть окончательно принят завтра - Хомутынник

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий ХОМУТЫННИК не исключает, что окончательный вариант Налогового кодекса будет принят на завтрашнем пленарном заседании парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

По словам В.ХОМУТЫННИКА, согласно регламенту, Верховная Рада должна проголосовать все статьи и перед голосованием в целом внести исправления в те позиции, на которых будут настаивать депутаты.

При этом, по его словам, после принятия в целом, согласно ст. 131 Регламента ВР, парламент имеет право исправить технические ошибки и внести определенные коррекции.

“Я думаю, что сегодня до конца дня мы примем документ. Возможно, уже сегодня до конца дня исправим те вопросы, которые были самыми дискуссионными, и максимально завтра примем окончательную редакцию”, - добавил В.ХОМУТЫННИК.