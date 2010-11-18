Депутаты намерены расширить круг «упрощенцев» – Хомутынник

Депутаты намерены изменить предлагаемый перечень видов деятельности, на которые не распространяется упрощенная система налогообложения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель профильного комитета Верховной Рады Виталий ХОМУТЫННИК сегодня во время рассмотрения парламентом во втором чтении проекта Налогового кодекса.

«Весь перечень видов деятельности будет пересмотрен. Часть из них стоило бы возобновить», - сказал В.ХОМУТЫННИК.

В частности, депутат высказался за то, чтобы упрощенную систему налогообложения могли применять физические лица, которые осуществляют деятельность нерегулярного пассажирского транспорта, деятельность автомобильного грузового транспорта. Согласно проекту НК, до второго чтения предлагалось сохранить это право до 1 января 2013 года.

В.ХОМУТЫННИК также не исключил, что на упрощенной системе будет разрешено работать предпринимателям, которые осуществляют розничную торговлю через сеть Интернет.

Среди прочего, депутаты во втором чтении проголосовали за норму Налогового кодекса, согласно которой, упрощенную систему налогообложения могут применять физические лица - предприниматели, которые на протяжении календарного года, который предшествует периоду перехода на упрощенную систему налогообложения, имеют четырех наемных работников (8 работников для деятельности в сфере ресторанного хозяйства). Объем дохода в таких случаях не должен превышать 600 тыс. грн. при применении кассового аппарата или 300 тыс. грн. без применения кассового аппарата.

Справка УНИАН. Проект Налогового кодекса был зарегистрирован в парламенте 21 сентября 2010 года (№ 7101-1). 30 сентября состоялись общественные слушания по проекту. Проект Налогового кодекса в первом чтении был принят 7 октября т.г.

11 ноября доработанный проект Налогового кодекса Украины был обнародован на официальном сайте Верховной Рады Украины (№7101-1). 16 ноября парламент начал рассмотрение проекта НК во втором чтении, продолжив работу над документом 18 ноября.

В ряде регионов Украины и в Киеве продолжаются акции протеста представителей бизнеса, которые требуют изменять налоговое законодательство исключительно в законном порядке и с учетом замечаний общественных организаций и профессиональных объединений предпринимателей.

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заявил, что Кабинет министров будет просить Президента ветировать Налоговый кодекс в случае, если в нем будет большое количество администрирования бизнеса.