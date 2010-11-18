ВТБ Банк увеличил уставный капитал на 2,48 млрд. грн.

ВТБ Банк (Киев) увеличил уставный капитал на 2,487 млрд. грн. - до 5,416 млрд. грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном агентству УНИАН.

Регистрация новой редакции Устава банка была проведена 18 ноября 2010 года Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрацией. По результатам эмиссии, доля основного акционера ВТБ Банка – ОАО Банк ВТБ (РФ) – возросла с 99,9153% до 99,97%.

Как сообщал УНИАН, решение об увеличении уставного капитала было принято акционерами «ВТБ Банка» на собрании 16 июля 2010 года. Допэмиссия была закрытой (частной) и проводилась с 24 сентября по 15 октября т.г. Акционеры банка 25 октября т.г. на внеочередном собрании утвердили результаты дополнительной эмиссии акций номиналом 0,1 грн. на общую сумму 2,487 млрд. грн.

Справка УНИАН. ПАО «ВТБ Банк» (Киев) основано в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 октября 2010 года активы банка составили 30,826 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 26,206 млрд. грн., обязательства – 28,644 млрд. грн., собственный капитал – 2,183 млрд. грн.

За январь-сентябрь 2010 года убыток «ВТБ Банка» составил 130,558 млн. грн.

Уставный капитал банка по состоянию на 18 ноября 2010 года составил

Российский "Внешторгбанк" (ВТБ) владеет 99,97% акций ПАО «ВТБ Банк».