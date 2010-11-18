В Кировограде предприниматели требуют созыва сессии облсовета для обсуждения НК

Сегодня в Кировограде около полутысячи предпринимателей пикетировали здание облгосадминистрации в знак протеста против принятия нового Налогового кодекса и требуя внеочередного созыва сессии облсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, предприниматели нескольких городских рынков и торгового центра критиковали действия государственной власти из-за их губительности для малого и среднего бизнеса.

Участники акции протеста требовали встречи с губернатором, вместо этого к ним вышел заместитель председателя Кировоградской ОГА Виктор СЕРПОКРЫЛОВ. Он попробовал успокоить людей, однако возмущенные предприниматели стали кричать представителю областной власти «Позор!».

В конце митинга его участниками были приняты требования к Президенту и Верховной Раде Украины, где речь шла о необходимости всенародного обсуждения проекта Трудового кодекса, а также проведении открытых парламентских слушаний о новых налоговых правилах. От городского председателя Кировограда Александра САИНСУСА требовалось введение представителя малого бизнеса в состав горисполкома. В случае невыполнения их требований предприниматели грозились прибегнуть к более радикальным мерам.

К акции протеста также присоединились представители Всеукраинского объединения «Батькивщина» и Социалистической партии Украины.