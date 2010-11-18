Договор о зоне свободной торговли СНГ планируется подписать к апрелю

Договор о зоне свободной торговли между странами СНГ планируется подписать к апрелю 2011 года.

Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Игорь ШУВАЛОВ после заседания экономического совета СНГ в Санкт-Петербурге, передает РИА «Новости».

И.ШУВАЛОВ отметил, что согласованы практически все сложные вопросы. «Завтра на Совете глав правительств этот вопрос будет докладывать министр экономического развития НАБИУЛЛИНА. До конца 2010 года мы, думаю, в целом соглашение согласуем, включая изъятия. Эти изъятия не должны приводить к противоречиям зоны», - сказал И.ШУВАЛОВ.

Он напомнил, что Таможенный союз высказывал пожелание об определенных изъятиях с Украиной. «В течение сегодняшнего и завтрашнего дня будут проводиться определенные консультации с тем, чтобы эти позиции урегулировать», - сказал И.ШУВАЛОВ, уточнив, что в торговых отношениях между другими государствами СНГ и Таможенным союзом изъятий пока не предусматривается.

По словам вице-премьера РФ, следующее заседание Экономического совета стран СНГ пройдет 15 апреля 2011 года в Ялте, к этой дате и планируется подписать договор.

Предполагается, что новый договор заменит сотни документов, регулирующих сейчас торговые отношения между странами СНГ. Проект договора включает ряд действующих норм Всемирной торговой организации, охватывает комплекс вопросов, касающихся отмены таможенных пошлин и количественных ограничений во взаимной торговле.

Документ также регламентирует правила определения страны происхождения товаров, применение ограничений в торговле с третьими странами, свободу транзита, реэкспорт, специальные защитные меры, антидемпинговые и компенсационные регуляторы взаимной торговли, вопросы конкуренции и предоставление субсидий, технические барьеры в торговле, санитарные и фитосанитарные меры, таможенный контроль, правила разрешения споров.