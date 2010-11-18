Доллар и евро на межбанке подорожали. Последний - значительно

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9460/7,9520, к 12:00 сузился спрэд 7,9465/7,9500. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 7,9450/7,9515 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2543/0,2546, к 12:00 цены выросли до 0,2554/0,2555. К закрытию цены достигли уровня 0,2556/0,2557. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,0549 (-0,3276).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3585/1,3587, а к 12:00 выросли до 1,3647/1,3649. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,7960/10,8065, к 12:00 цены ушли вверх - 10,8305/10,8410. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума 10,8410/10,8560.