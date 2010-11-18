В Новомосковске предприниматели рынка не вышли на работу, протестуя против НК

Сегодня в городе Новомосковск Днепропетровской области предприниматели центрального рынка не вышли на работу, протестуя против принятия нового Налогового кодекса.

Об этом журналистам в Днепропетровске сообщил один из организаторов акции протеста.

По его словам, центральный рынок Новомосковска закрыт с 7 часов утра. Предприниматели рынка также обратились к своим коллегам, которые работают в городской торговой сети, с просьбой поддержать акцию протеста.

Как стало известно, протестующих в Новомосковске поддержали 70% владельцев магазинов, которые приостановили торговлю на несколько часов.

Центральный рынок Новомосковска насчитывает около тысячи торговых мест.