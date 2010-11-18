ВР прервала рассмотрение Налогового кодекса и занялась изменениями в Регламент

Верховная Рада Украины начала на вечернем заседании рассмотрение проекта изменений в Регламент Верховной Рады Украины в части вида и способа голосования за изменения к Конституции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, для этого было прервано рассмотрение проекта Налогового кодекса. Сегодня комитет ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР рассмотрел данный законопроект, он сразу же в тот же день был внесен на рассмотрение парламента.

Народный депутат Украины, член Регламентного комитета Сергей САС отмечает нарушение Регламента ВР в связи с рассмотрением уже сегодня данного законопроекта.