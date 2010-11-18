В Луганске открылся І Международный инвестиционный форум

Сегодня в Луганске начал работу І Международный инвестиционный форум.

Как передает корреспондент УНИАН, в работе форума принимают участие 114 представителей разных компаний из 15 стран ближнего и дальнего зарубежья, в частности, Европы и Ближнего и Дальнего Востока.

Украину на форуме представляют около 350 участников, из которых 126 – представители инвестиционных компаний. В частности, 14 предприятий Луганской области представили на форуме 40 инвестпроектов.

Форум продлится два дня. Среди гостей форума – вице-премьер-министр Украины Виктор ТИХОНОВ, член наблюдательного совета «УкрСиббанка», глава корпоративного и инвестиционного бизнеса BNP Paribas в Украине Доминик МЕНЮ, вице-президент «ТНК-ВР Комерс» Сергей ДОРОЖКИН, президент национального фонда социально-экономического развития регионов, эксперт комиссии общественной палаты Российской Федерации Георгий ШЕПЕЛЕВ и другие.

Открывая форум, председатель Луганской облгосадминистрации Владимир ПРИСТЮК отметил: «Целью первого дня в нашей области масштабного саммита представителей международных деловых кругов является содействие диалогу представителей крупного бизнеса и власти. Форум прежде всего направлен на развитие национальной экономики. Мы также считаем необходимым привлечь внимание инвесторов к потенциалу Луганской области».

Сегодня участники форума обсуждают пути сотрудничества бизнеса и власти в реализации инвестиционных проектов Луганского региона. Среди обсуждаемых вопросов – условия финансирования и практика реализации инвестиционных проектов в Луганской области, а также инвестиционный климат в Украине с точки зрения бизнеса.