Транш МВФ – очередная доза для кредитоманов

До конца текущего года в Украину ожидается поступление второго транша Международного валютного фонда по программе stand-by. Для получения очередной порции финансовой помощи осталась соблюсти одну формальность – подписать Меморандум и письмо о намерениях. Эту обязательную процедуру Кабмин обещает завершить к 30 ноября. Тогда и станут ясны основные задачи власти, которые необходимо выполнить до следующего вливания извне, если, конечно, документы обнародуют, что полагается согласно международной практике. Затем совет директоров МВФ должен вынести свой вердикт. И если он, что вероятнее всего, будет благосклонным, то 1,6 млрд. долл. займут отведенные им ниши в украинской коллапсической экономике.

Фонд расписал...

Какая именно участь ждет выделенные деньги, рассказал руководитель представительства МВФ в Украине Макс Альер. Так, 1 млрд. долл. будет направлен для покрытия дефицита госбюджета, а 600 млн. долл. – в резерв Национального банка.

В принципе, миссия, которая работает у нас с 3 ноября, позитивно оценивает выполнение властью взятых на себя обязательств. Одно только ее смутило – набирающий обороты госдолг, который, по ее же прогнозу, к концу года может достичь 40-44% ВВП. Ну да ни беда, в Европе планка дефолта – 60% ВВП. Как-нибудь по нее дотянем…

Основные условия, которые озвучил М.Альер - дефицит бюджета в 2011-ом не должен превышать 3,5% ВВП, бюджет «Нафтогаза» - бездефицитный (в 2009 году - 2,5% ВВП, прогноз на т.г. - 1% ВВП).

Злополучный Налоговый кодекс должен быть нейтральным по отношению к доходной части бюджета, а сокращение его дефицита будут касаться только расходной части при сохранении соцобязательств.

Что касается валютной политики, то тут немного поднял занавес НБУ. Регулятор не исключает, что «благодетель» посчитает целесообразным усилить волатильность гривни. Как заявил первый заместитель председателя НБУ Сергей Арбузов, «МВФ хочет от нас, чтобы мы более волатильно изменяли курс и шли за рынком». Он также не исключил, что по результатам работы с миссией МВФ могут быть пересмотрены целевые показатели по кредитной эмиссии.

Говоря о банковской системе Украины, М.Альер отметил, что она достаточна ликвидная и капитализированная. Но необходимо реструктуризировать проблемные кредиты. Поговаривают, что главный вопрос, рассматриваемый сейчас, - судьба рекапитализированных банков, которые МВФ предлагает объединить, при этом один из «реанимированных» продать. Правительство так запуталось в этом вопросе, что решило дополнительно привлечь советников (в июне 2009 года Кабмин принял решение рекапитализировать «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев»).

***Новая программы сотрудничества по кредита stand-by одобрена в июле 2010 года. Она предусматривает выделение Украине кредита на сумму 15,15 млрд. долл. Срок действия программы - 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых. Первый транш Украина сразу после одобрения программы в размере 1,89 млрд. долл. Второй транш ожидается в декабре.

Забота сверху, а не извне

Еще один щекотливый вопрос – повышение пенсионного возраста, для начала в отношении женщин, на чем настаивал МВФ. И хотя власть заявила, что отказалась от выполнения этого условия, проблема остается. По словам вице-премьер-министра Сергея Тигипко, правительство нашло компенсаторы тех доходов, которые планировалось получить в Пенсионный фонд от такой реформы. Он не озвучил подробности, но уточнил, что цель будет достигнута за счет сокращения расходной части Пенсионного фонда. Как говорится, без 100 грамм не разобраться – пополнить бюджет, не ограничивая при этом социальные выплаты, но вместе с тем урезав расходную часть?…

И еще интересный момент. В преддверии нынешних переговоров с МВФ власть долго нас уговаривала, что повышение пенсионный планки - жизненная необходимость и мировая практика. А теперь, наверное, с учетом возмущения общественности пенсионными нововведениями, которое может усугубить всенародное противостояние Налоговому кодексу, что необратимо отпечатается на имидже власти, а главное – волнения могут выйти из-под ее контроля, свое мнение резко поменяла. Как подчеркнул премьер-министр Николай Азаров, говорить о повышении пенсионного возраста можно лишь в случае увеличения средней продолжительности жизни в Украине. Это заявление, конечно, радует – значит, руководство в курсе, что эта самая продолжительность жизни у украинцев одна из самых низких в мире, если снять со счетов, к примеру, Гондурас, с которым мы в большинстве рейтингов относительно экономического состояния традиционно находимся приблизительно в равном положении.

Сейчас в стране проводится пенсионная реформа. В итоге мы должны получить следующее - государство будет гарантировать определенный минимум пенсионных выплат, а основная часть пенсии будет состоять из личных взносов на персональный счет в течение трудового стажа. Так вот, в Раде находится в ожидании второго чтения законопроект, который предусматривает внедрение в жизнь персональных накопительных пенсионных счетов. Если парламент примет документ до конца года, то второй этап пенсионной реформы с 2011-го вступит в силу. Этим и будет снята нагрузка на Пенсионный фонд, что может отсрочить на несколько лет повышение пенсионного возраста. Зачем тогда, спрашивается, нужно было пугать народ, ведь Кабмин лучше нас в курсе, какие законы на мази, а какие в дальнем ящике. Скорее всего, захотелось немного пропиариться, мол, вот мы какие - отстояли национальные интересы, все – для народа. Но пиар пиаром, а дефицит Пенсионного фонда достиг 60 млрд. грн. Можно сказать, что этот показатель ничем не уступает состоянию госбюджета – более 52 млрд. грн. (в 2,2 раза больше, чем в 2009 году). Ситуация - кирдык …

Кстати, Н.Азаров рассказал, как будет правительство действовать в плане пенсий. Кабмин намерен разобраться с тем, кто выходит на заслуженный отдых в 35-40 лет. Так что, бравые военные, не только слабый пол ждут перемены…

Всплыли в переговорах с МВФ и уже успевшие подзабыться проблемы. Например, повышение цены газа для населения до соответствующего рыночному уровню. Первое повышение было проведено с 1 августа на 50%, следующего следует ожидать с апреля 2011-го. И, конечно, тут же будут пересмотрены тарифы на ЖКУ. Как показывает практика, удорожание коммуналки неминуемо ведет к резкому снижению уровня оплаты. Вот тут-то и всплывает еще одна проблемка, которая нас затронет напрямую – возобновление пени за задолженность по уплате коммунальных услуг. Очень сомнительно, что данная идея - посыл от МВФ. Скорее, желание власти себя обезопасить. Первым еще в июле т.г. о возможном введении штрафных санкций заявил С.Тигипко. Как оказалось, инициативы Кабмина переросли в законопроект. Дело за парламентом…

Остается только надеяться, что «пентхаус общества» вспомнит о «нижних этажах». Но, кажется и тут вопрос уже решенный. Например, комментируя ситуацию с Налоговым кодексом, в частности перспективу остаться без работы большинства «упрощенцев» Н.Азаров отметил: «Упрощенная система была введена, если я не ошибаюсь, в 1997 году и была реакцией государства на то, что у нас миллионы людей не могли найти работу в результате кризиса экономики. Сейчас мы выходим из кризиса и заинтересованы в том, чтобы у нас развивалось производство. И мы готовы работать над тем, чтобы людям, которые вынуждены были по обстоятельствам пойти на рынки, была предоставлена высококвалифицированная, высокооплачиваемая работа». То есть, власть поработает… Заметили фишку – оказывается мы в кризисе с 1997 года. Правда, на шкуре своей те, о ком попытаются позаботиться, еще с 1991-го это чувствуют.

Игра в необходимость

Но это все лирика, а главное – транш МВФ. Не перестаешь задаваться вопросом, так зачем нам нужны эти деньги, если мы только наращиваем долги, а куда средства Фонда деваются, до сих пор никому не ясно. Причем с 2008 года…

***Международный валютный фонд в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухлетней программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долл. В общей сложности, с 2008 года Украина получила три транша помощи МВФ на общую сумму в 12 млрд. долл. В конце ноября 2009 года фонд прекратил сотрудничество с Украиной до завершения президентских выборов. Затем сотрудничество было возобновлено.

Просматривается интересная тенденция. Если раньше мы постоянно волновались – даст деньги МВФ, или нет, то сейчас совершенно не сомневаемся в этом. Финансовый эксперт Эрик Найман объясняет это тем, что Украина сегодня является своего рода образцом «спасения Фондом отдельно взятой страны».

А заместитель директора по научной работе Института мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валерий Новицкий уверен, что Международному валютному фонду невыгодно терять такого партнера, как Украина, поскольку сегодня по общему объему долга перед МВФ мы уступаем только Румынии.

По мнению В.Новицкого, требования фонда относительно продолжения кредитования Украины можно назвать ультиматумом, при этом украинские власти идут на его выполнение, особо не сопротивляясь. «Украина висит на крючке, и это ему (МВФ) выгодно», – считает он.

В.Новицкий считает, что и самой украинской власти может быть выгодно сложившееся положение вещей, учитывая отсутствие программно-целевого подхода к развитию страны. Заявления, что из привлеченных средств кредита МВФ практически ничего не потрачено, говорят лишь о том, что у верхов нет четкого плана инвестирования в те или иные стратегически важные для страны отрасли. «Самое худшее, что можно сделать с деньгами МВФ, – это не тратить их, а хранить как резерв. Нужно вкладывать в реальный сектор экономики, при этом придерживаясь целевого подхода, которого стране и не хватает», - подчеркивает эксперт.

По его мнению, МВФ не нужна Украина как страна с сильной экономикой, ведь такая страна уже не будет нуждаться в больших объемах кредитной поддержки, а это означает, что Фонд потеряет стратегического партнера, клиента.

Как отметил В.Новицкий, учитывая объем долга перед фондом и сложившуюся в стране экономическую ситуацию, Украина и МВФ еще долго будут тесно сотрудничать. «Украина очень плотно заглотнула крючок, на котором будет висеть еще лет пятьдесят. Но если эффективно использовать деньги, то можно сократить срок заключения», - подчеркнул эксперт.

Власть объясняет важность кредита МВФ возможными рисками. По словам Н.Азарова, «в первую очередь, эти средства нам нужны не как ресурс на текущие нужды, а как резерв, который перекрывает риски первого этапа проведения реформ, а также как сигнал международным инвесторам, что Украине можно снова доверять и полагаться, как на абсолютно надежного партнера».

Между тем, по мнению В.Новицкого, «целесообразности (в привлечении очередного транша) нет абсолютно никакой. Правительство достаточно умело вышло из финансового дефицита, который существовал, и нормализовало ситуацию. Сам же руководитель правительства заявлял о том, что деньги МВФ вообще не потрачены, а лежат в резервах. Не нужно привлекать кредитные средства только для того, чтобы поддерживать гривню».

Так что, дорогие многострадальные соотечественники, нужны деньги или нет, но заем возьмут, кто же откажется из НИХ от «шары», если рассчитываться все равно придется нам с вами. Из-за этого не стоит волноваться, давайте поговорим о будущем, а впереди - удорожание газа и всего еже с ним, пеня за то, что мы не сможем все необходимое для выживания оплатить, рост безработицы из-за принятия Налогового кодекса и тяжелый рабский труд благодаря Трудовому кодексу. В целом, все как обычно…

Елена Быстрицкая (УНИАН)