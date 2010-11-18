ВР приступила к рассмотрению заключительных положений проекта Налогового кодекса
17:36, 18 ноября 2010Финансы
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Верховная Рада Украины завершила рассмотрение статей проекта Налогового кодекса.
Как передает корреспондент УНИАН, сейчас парламент приступил к рассмотрению заключительных положений к проекту Налогового кодекса.
В проекте Налогового кодекса содержится 340 статей.
Как отметил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, парламент рассмотрит заключительные положения, а затем разделит законопроект на две части – на Налоговый кодекс и отдельно будут заключительные положения.
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