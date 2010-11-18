В Луганске на инвестфоруме сегодня подписаны соглашения на сумму более 3 млрд. грн.

В Луганске в первый день проведения I Международного инвестиционного форума уже подписано пять соглашений на общую сумму более 3 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, по оценке председателя Луганского облсовета Валерия ГОЛЕНКО, среди соглашений наиболее весомым является Меморандум о сотрудничестве между Луганским областным советом, Луганской облгосадминистрацией, группой компаний «ТНК-ВР» и ООО «ТНК-ВР. Разведка и Добыча. Украина» относительно разведки и добычи природного газа из плотных песчаников в Луганской области, которым предусматривается вложение инвестиций на сумму 2 млрд. 480 млн. грн.

Также В.ГОЛЕНКО отметил Меморандум о взаимодействии в реализации проекта «Эффективное производство и поставка тепла и горячей воды для бюджетных организаций Луганской области и других регионов Украины» с корпорацией США ТВМ Holdings. Ins, котрым предусмотрены инвестиции в сумме 360 млн. грн.

Кроме того, подписан протокол намерений о взаимодействии Луганской ОГА, Луганского облсовета и ООО «МТК» в реализации проекта по строительству молочного комплекса на 10 тыс. голов. Стоимость пилотного проекта на 2 тыс. коров составляет 240 млн. грн.

Кроме того, подписаны Меморандум о сотрудничестве Луганской ОГА, Луганского облсовета и Польской хозяйственной палаты в разработке и реализации совместных инвестиционных программ в аграрном и промышленном секторах Луганской области, а также Меморандум о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Российской Федерации и Луганским национальным аграрным университетом.

Завтра, 19 ноября, форум продолжит свою работу. Участники Форума примут участие в заседании тематических «круглых столов», во время которых инвесторам будут представлены инвестиционные проекты Луганской области.